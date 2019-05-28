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عاجل.. رسالة جروس لنجوم الزمالك في أول مران بعد التتويج بالكونفيدرالية

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:10 ص
عاجل.. رسالة جروس لنجوم الزمالك في أول مران بعد التتويج بالكونفيدرالية
جروس
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رامي بشاي
 
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عقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع لاعبي الفريق ، قبل انطلاق مران اليوم ، هنأهم خلاله بالفوز بلقب الكونفدرالية الافريقية .

 

وأشاد المدير الفني ، بالروح القتالية للاعبين خلال اللقاء وإصراراهم على الفوز باللقب الافريقي .

 

وطالب جروس من لاعبي الزمالك ، غلق ملف الكونفدرالية الافريقية والتركيز في بطولة الدوري العام .

 

وبدأ الزمالك استعداداته ، لخوض مباراة الانتاج الحربي ، المقرر لها الخميس المقبل .

 

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