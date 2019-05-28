عالم أزهري: من مصلحة الفقير أخذ الزكاة "مالا" وليس حبوب



وأوضح العالم الأزهري، أن من مصلحة الفقير أخذها مالا لكي ينفق على أسرته وحياته ومرضه وأطفاله، مشددا: علينا أن نقترب من اليتامى في ليلة القدر.

وأضاف رضا، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن البعض مازال يحتار في مسألة إخراجها مالا أم حبوب، موضحا أن الإمام أبو حنيفة النعمان أجاز إخراجها مال لمصلحة الفقراء.