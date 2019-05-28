عالم أزهري: من مصلحة الفقير أخذ الزكاة "مالا" وليس حبوب
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:48 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن زكاة الفطر هذا العام 13 جنيها، كما أكدت دار الإفتاء، لافتا إلى أنه يحب الانحياز للفقراء، ويتمنى أن تكون 50 جنيهًا و 100 جنيه.
وأضاف رضا، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن البعض مازال يحتار في مسألة إخراجها مالا أم حبوب، موضحا أن الإمام أبو حنيفة النعمان أجاز إخراجها مال لمصلحة الفقراء.
وأوضح العالم الأزهري، أن من مصلحة الفقير أخذها مالا لكي ينفق على أسرته وحياته ومرضه وأطفاله، مشددا: علينا أن نقترب من اليتامى في ليلة القدر.
وأضاف رضا، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن البعض مازال يحتار في مسألة إخراجها مالا أم حبوب، موضحا أن الإمام أبو حنيفة النعمان أجاز إخراجها مال لمصلحة الفقراء.
وأوضح العالم الأزهري، أن من مصلحة الفقير أخذها مالا لكي ينفق على أسرته وحياته ومرضه وأطفاله، مشددا: علينا أن نقترب من اليتامى في ليلة القدر.
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