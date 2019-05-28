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لطيفة توضح حقيقة تقديم غادة عبد الرازق مسلسلا كانت ستلعب بطولته

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:52 ص
لطيفة توضح حقيقة تقديم غادة عبد الرازق مسلسلا كانت ستلعب بطولته
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مريم الشريف
 
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نفت المطربة لطيفة، تقديم الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسلًا كان المفترض أن تلعب هي بطولته، مؤكدة أن هذا الأمر غير حقيقي. 

وأضافت "لطيفة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "أروح فين من غادة، دس ممثلة عظيمة وكبيرة، لكن أنا التمثيل مش مهنتي الأساسية أنا مطربة".

وأشارت إلى أنه تربطها علاقة وطيدة بكل نجمات تونس، اللائي نجحن فى مصر مثل هند صبري ودرة وعائشة بن أحمد وساندى وفريال يوسف.


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