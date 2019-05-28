بيريز ينهي الجدل حول مستقبل ثنائي ريال مدريد

ألمح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إلى إمكانية بقاء الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وعودة المغربي الدولي أشرف حكيمي.

وقال بيريز، في تصريحاته عبر إذاعة "أوندا سيرو": "لماذا يجب عليا توديع نافاس الآن؟ اللاعب لديه عقد معنا، كما لن أقوم بإعادة خاميس رودريجيز من أجل بيعه بمبلغ كبير ، لا نقوم بهذه الأمور في ريال مدريد".

وتابع: "لدي شعور أننا سنتعاقد مع إيدين هازارد هذا الموسم، كما يجب أن نستمر بالتعاقد مع اللاعبين الشباب بسبب قوانين اللعب النظيف، لدينا أفضل الشباب الان بوجود فينيسيوس، رودريجو وإبراهيم دياز هؤلاء سيكونوا أبطال لأوروبا بالمستقبل".

وأضاف: "أشرف حكيمي يلعب في دورتموند الآن، جميع لاعبينا الشباب سيعودون ليحققوا البطولات للفريق".