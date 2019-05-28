لهذا السبب اقتصر ضيوف "حكايات لطيفة" على المطربين الرجال فقط













كشفت المطربة لطيفة، أن ضيوفها فى برنامجها "حكايات لطيفة" اقتصروا على المطربين الرجال فقط، وكانت هذه فكرة من فريق العمل بالكامل من إعداد وإنتاج، بأن تكون هي المطربة الوحيدة وضيوفها كلهم مطربين رجال.وأضافت "لطيفة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "البرنامج أيضًا يعتمد على فكرة دويتو من الزمن الرائع بيني وبين الضيف، وبالتالى يكون مطرب ومطربة، حيث لا يوجد دويتو رومانسي تؤديه مطربتين".