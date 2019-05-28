ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يعرض برومو مسابقة "الهجرة" من إصدار هيئة الترفيه السعودية (فيديو)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:45 ص
تركي آل الشيخ يعرض برومو مسابقة الهجرة من إصدار هيئة الترفيه السعودية (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن إطلاق الهيئة مسابقة دينية قريبًا.

وعرض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برومو المسابقة من إصدار هيئة الترفيه.

وعلق قائلًا: "مسابقة الهجرة،، مسابقة تُحاكي هجرةالرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينة المنورة، يُصاحبها العديد من الفعاليات والوقفات التاريخية والدينية للأثر النبوي خلال هذه الرحلة العظيمة".

وأضاف: "ستكون متاحة لجميع المسلمين وسيُعلن عن موعد التسجيل وإنطلاق المسابقة والفعاليات خلال ايام على موقع الهيئة العامة للترفية.

Advertisements
المزيد عن: هيئة الترفيه السعودية نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما تركي ال الشيخ الفجر الفني الترفية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي