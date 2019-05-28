تركي آل الشيخ يعرض برومو مسابقة "الهجرة" من إصدار هيئة الترفيه السعودية (فيديو)
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:45 ص
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أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن إطلاق الهيئة مسابقة دينية قريبًا.
وعرض عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برومو المسابقة من إصدار هيئة الترفيه.
وعلق قائلًا: "مسابقة الهجرة،، مسابقة تُحاكي هجرةالرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينة المنورة، يُصاحبها العديد من الفعاليات والوقفات التاريخية والدينية للأثر النبوي خلال هذه الرحلة العظيمة".
وأضاف: "ستكون متاحة لجميع المسلمين وسيُعلن عن موعد التسجيل وإنطلاق المسابقة والفعاليات خلال ايام على موقع الهيئة العامة للترفية.
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