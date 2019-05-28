ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زاهي حواس يهاجم مسلسل "هوجان": من كتبه "عمل جريمة"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:45 ص
زاهي حواس يهاجم مسلسل هوجان: من كتبه عمل جريمة
الدكتور زاهي حواس - وزير الأثار الأسبق
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
انتقد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، بسبب تعرضه لمسألة تجارة الأثار.

وأضاف "حواس"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، أن عملية التنقيب على الأثار موجودة في كل قرية بالصعيد والدلتا، وعرض فتوى في مسلسل جماهيري، تحلل سرقة الأثار هذه عملية خطيرة تشجع الأهالي على سرقة الأثار.

وأعرب وزير الأثار الأسبق عن إعجابه بالدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي رد على هذا الأمر وفسر تجارة الأثار بأنها محرمة وضد القانون، مشددًا على أن من كتب هذا المسلسل "عمل جريمة".
Advertisements
المزيد عن: مسلسل هوجان محمد إمام زاهي حواس تجارة الآثار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
البرتغال
-
x
18:00
-
الأرجنتين
السعودية
-
x
20:30
-
مالي