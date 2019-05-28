زاهي حواس يهاجم مسلسل "هوجان": من كتبه "عمل جريمة"
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:45 ص
نعيم يوسف
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انتقد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، بسبب تعرضه لمسألة تجارة الأثار.
وأضاف "حواس"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، أن عملية التنقيب على الأثار موجودة في كل قرية بالصعيد والدلتا، وعرض فتوى في مسلسل جماهيري، تحلل سرقة الأثار هذه عملية خطيرة تشجع الأهالي على سرقة الأثار.
وأعرب وزير الأثار الأسبق عن إعجابه بالدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي رد على هذا الأمر وفسر تجارة الأثار بأنها محرمة وضد القانون، مشددًا على أن من كتب هذا المسلسل "عمل جريمة".
وأضاف "حواس"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، أن عملية التنقيب على الأثار موجودة في كل قرية بالصعيد والدلتا، وعرض فتوى في مسلسل جماهيري، تحلل سرقة الأثار هذه عملية خطيرة تشجع الأهالي على سرقة الأثار.
وأعرب وزير الأثار الأسبق عن إعجابه بالدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي رد على هذا الأمر وفسر تجارة الأثار بأنها محرمة وضد القانون، مشددًا على أن من كتب هذا المسلسل "عمل جريمة".
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