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لطيفة تكشف سبب تلقيب أحمد زكي لها بمطربة "البهجة"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:57 ص
لطيفة تكشف سبب تلقيب أحمد زكي لها بمطربة البهجة
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة لطيفة، أن الفنان الراحل أحمد زكي، وصفها بـمطربة "البهجة""، معبرة عن مدى حبها وتقديرها الشديد له.

وأشارت "لطيفة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة القاهرة والناس، إلى أنها حينما حصلت على جائزة عالمية فى لاس فيغاس، كان الفنان احمد زكى أول من تحدث اليها هاتفيا ليهنأها على الجائزة.

وأـضافت: "أحمد زكى فنان رائع ربنا يرحمه، وشاهدته أكثر من مرة فى مناسبة عامة، وتحدث لى قبل وفاته بشهرين،  عندما سمح الأطباء له بالخروج  من المستشفى للترفيه عن نفسه قليلًا.

وتابعت: "الراحل زارني في المنزل وقال لي إننى أعطى أى شخص طاقة إيجابية وتفائل والمفترض كان يسموني مطربة البهجة".

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