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هيثم نجم ينتهي من تصوير "خط ساخن" (صور)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:13 ص
هيثم نجم ينتهي من تصوير خط ساخن (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
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انتهى المقدم والفنان هيثم نجم من تصوير مشاهده الأخير ضمن أحداث مسلسل "خط ساخن" والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على إحدى القنوات الأجنبية والعربية.

كما أعرب "نجم" عن سعادته بالتعاون مع كل نجوم العمل وعلى رأسهم المخرج حسني صالح والفنان نضال الشافعي والفنانه السورية سلاف فواخرجي ، مشيرًا أنه يلعب خلال المسلسل دور ضابط شرطة يحافظ على مقدرات الدولة ضد الجماعات المتطرفة. 

تدور أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة (عالية) بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل.

"خط ساخن" بطولة سلاف فواخرجي ، نضال الشافعي ، حسين فهمي ، صلاح عبدالله ، هيثم نجم ، سميرة عبدالعزيز ، حسني شتا ، عابد عناني ، محمد عادل ، سهر الصايغ ومن تأليف فوزية حسين والإخراج ل حسني صالح.


هيثم نجم ينتهي من تصوير "خط ساخن" (صور)
هيثم نجم ينتهي من تصوير "خط ساخن" (صور)
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