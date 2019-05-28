حسم الأمر.. قرار نهائي من ريال مدريد بشأن سيرجيو راموس
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:12 ص
علي نبوي
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حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد موقف ناديه من رحيل قائد الفريق المبكي سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال بيريز في تصريحات لإذاعة "أوندا
ثيرو": "سيرخيو راموس قال لي إن هناك عرض من الصين من أجله وأنهم لا يستطيعون
دفع مبلغ التعاقد معه بسبب قوانين هناك في الصين".
وأضاف :"أخبرت سيرخيو راموس أنه من
المستحيل أن يسمح ريال مدريد لقائده بالرحيل، لن نسمح له بالرحيل مجاناً إلى الصين".
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