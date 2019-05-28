حسم الأمر.. قرار نهائي من ريال مدريد بشأن سيرجيو راموس

حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد موقف ناديه من رحيل قائد الفريق المبكي سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو": "سيرخيو راموس قال لي إن هناك عرض من الصين من أجله وأنهم لا يستطيعون دفع مبلغ التعاقد معه بسبب قوانين هناك في الصين".

وأضاف :"أخبرت سيرخيو راموس أنه من المستحيل أن يسمح ريال مدريد لقائده بالرحيل، لن نسمح له بالرحيل مجاناً إلى الصين".