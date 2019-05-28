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حسم الأمر.. قرار نهائي من ريال مدريد بشأن سيرجيو راموس

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:12 ص
حسم الأمر.. قرار نهائي من ريال مدريد بشأن سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
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علي نبوي
 
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حسم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد موقف ناديه من رحيل قائد الفريق المبكي سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو": "سيرخيو راموس قال لي إن هناك عرض من الصين من أجله وأنهم لا يستطيعون دفع مبلغ التعاقد معه بسبب قوانين هناك في الصين".

 

وأضاف :"أخبرت سيرخيو راموس أنه من المستحيل أن يسمح ريال مدريد لقائده بالرحيل، لن نسمح له بالرحيل مجاناً إلى الصين".

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