أمير مرتضى يشيد بـ "تركي آل الشيخ" ويكشف الكواليس معه (فيديو)

أثنى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، مساء اليوم: "تركي آل الشيخ رجل ذكي وقاد بيراميدز للخروج به بمنتج مميز في بطولة الدوري".

وتابع: "أشكر تركي آل الشيخ على الحديث عني بشكل جيد وأنا تعاملت معه أكثر من مرة وهو رجل ذكي يعرف ماذا يفعل".



