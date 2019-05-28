لطيفة: مش ندمانة على رفضي تجسيد دور الراحلة "أسمهان"
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:28 ص
مريم الشريف
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كشفت المطربة لطيفة، عن كرهها لشيئين في حياتها وهما الندم والعتاب، لافتة إلى أنها لا تحب أن يعاتبها أحد أو العكس، ونفس الأمر للندم لأنها تتعلم من الأمر الذى ندمت عليه.
وأضافت "لطيفة" خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، عن ندمها لعدم تقديمها أعمال سينمائية حينما كان يعرض عليها لدى حضورها إلى مصر.
ولفتت إلى انها شخصية "قلقة" كثيرًا من أى خطوة، كما أوضحت أنها ندمت على عدم تقديمها أعمالًا درامية ومسرح غنائي.
وأشارت إلى أنها حصلت على دبلومة من المسرح الغنائي، عن الأوبريتات الغنائية التى تعشقها كثيرًا.
وكشفت عن أنها اعتذرت من قبل عن عمل درامي من إنتاج التلفزيون المصرى بعنوان "تائه بين السماء والأرض"، كما عرض عليها تقديم قصة حياة المطربة أسمهان، مؤكدة أنها لم تندم على رفضها تجسيد دورها.
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