تركي آل الشيخ يعلن عن أعداد الدول الراغبة في المشاركة في مسابقات "القرآن والأذان العالمية"
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:53 ص
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن أعداد الدول التي وصلت منها طلبات للمشاركة في مسابقة تلاوة القرآن الكريم.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بحمد الله وصلتنا مشاركات من ١٤٨ دولة حول العالم بعد أيام من إطلاق مسابقات القرآن والأذان العالمية".
وأضاف: "نتتطلع لمشاركة جميع الأصوات الخاشعة والعذبة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان على: quranathanawards.com
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