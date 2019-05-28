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بوسي تعيد مي عز الدين إلى خطيبها في "البرنسيسة بيسة"

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:00 ص
بوسي تعيد مي عز الدين إلى خطيبها في البرنسيسة بيسة
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مريم الشريف
 
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فوجئت "بيسة"والتى تجسدها الفنانة مى عز الدين، بقدوم حماتها "شويكار" بوسى، كى تصالحها على ابنها "كاظم" أمير المصرى بعدما فسخت خطوبتها منه.
بدأت أحداث حلقة اليوم، بقيام "شويكار" بمصالحة "بيسة" و"كاظم"، بعدما أكدت لها بأن ابنها لم يخونها وأن الفتاة التى كانت معه فى الصورة ليست سوى صديقته فقط وكان يودعها لسفرها خارج مصر، وإقتنعت "بيسة" وعادت إلى "كاظم"، وهو ما أغضب جارها "مأمون" محمد أنور، لأنه يحب "بيسة" ويريد الزواج منها أيضا.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.

فوجئت "بيسة" التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بقدوم حماتها "شويكار" بوسي، لكى تصالحها على ابنها "كاظم" الذي يجسد دوره الفنان أمير المصري بعدما فسخت خطوبتها منه.

بدأت أحداث حلقة اليوم، بقيام "شويكار" بمصالحة "بيسة" و"كاظم"، بعدما أكدت لها بأن ابنها لم يخنها وأن الفتاة التى كانت معه فى الصورة ليست سوى صديقته فقط وكان يودعها لسفرها خارج مصر، فيما اقتنعت "بيسة" وعادت إلى "كاظم"، وهو ما أغضب جارها "مأمون" محمد أنور، لأنه يحب "بيسة" ويريد الزواج منها أيضًا.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.


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