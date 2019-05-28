سكرتير عام أسوان يشهد فعاليات إطلاق مبادرة "بلاد الجمال" (صور)

Advertisements

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة فعاليات الإحتفال بإطلاق مبادرة "بلاد الجمال" والتي تنظمها مؤسسة نحمي تراثنا للتنمية، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلًا عن الجهات الحكومية، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بحضور عادل منيب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، علاوة على أعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية والشركات والفنادق والشخصيات الدينية والعامة



وأكد اللواء حازم عزت على أهمية هذه المبادرة الرائدة ودورها الفعال للمساهمة فى إضفاء المظهر الجمالى لأسوان عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة



وأشاد بهذه المشاركة الإيجابية لمؤسسة نحمى تراثنا والتى تعد نموذجًا مشرفًا يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة حاليًا لمواجهة التحديات والمشاكل اليومية وفى مقدمتها النظافة العامة والتطوير والتجميل



وأوضح اللواء حازم عزب، أن هذه المبادرة تعكس روح التلاحم والتعاون والتكامل الذى تعيشه مصرنا الجديدة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يضع دائمًا تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه فى مقدمة أولوياته، بالإضافة إلى إهتمامه الخاص بأسوان وإعلانه لتكون عاصمة للشباب الأفريقى وتحويلها إلى قبلة عالمية لإستضافة العديد من الأحداث والمؤتمرات والمهرجانات القارية والدولية



ومن جانبه كشف عادل منيب بأن مبادرة "بلاد الجمال" تستمر لمدة أربعة شهور وتنقسم إلى مرحلتين حيث تستمر المرحلة الأولى منها على مدار شهر يتم خلاله استيفاء إستمارات الترشيح لإختيار الجمعيات والمنظمات والكيانات المشاركة بالمبادرة، بجانب تحديد وتوزيع آليات العمل داخل الأحياء والمناطق المستهدفة، بينما تستمر المرحلة الثانية لمدة ٣ شهور يتم خلالها تنظيم حملات للنظافة العامة والتجميل والتشجير ورفع الكفاءة داخل المناطق المستهدفة، بجانب حملات التوعية للإهتمام بالنظافة والصحة العامة والحفاظ على البيئة وإستخدام الطاقة النظيفة.



وأشار إلى أن المبادرة سوف تضمن تنظيم مسابقة لأجمل حى لتحقيق المزيد من التشجيع وخلق روح من المنافسة من أجل إبراز الوجه الجمالى والحضارى للمناطق المستهدفة



يذكر أن فعاليات الإحتفال بدأت بتفقد السكرتير العام لمعرض الحرف اليدوية الذى يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات البيئية والتراثية، كما شملت الفعاليات عرض فيلم تسجيلى لأنشطة وإنجازات المؤسسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، علاوة على تقديم مجموعة من المدائح النبوية لفرقة من الطريقة الأحمدية الإدريسية، فضلًا عن عروض شعبية وفلكلورية لفرقة من قبيلة البشارية.



واختتمت الفعاليات بتكريم مسؤولي المؤسسة، عدد من الرموز وشركاء التنمية والداعمين لجهود وأعمال المؤسسة منذ إنطلاقها عام 2016، وعلى رأسها محافظة أسوان.