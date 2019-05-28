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وكيل "طب بنها" تتفقد المستشفى الجامعي وتوزع الهدايا على مرضى الغسيل الكلوي (صور)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:46 ص
وكيل طب بنها تتفقد المستشفى الجامعي وتوزع الهدايا على مرضى الغسيل الكلوي (صور)
جانب من الجولة
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محمد نبيل
 
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تفقدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل كلية طب بنها لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب، الإثنين، مستشفيات بنها الجامعية للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي،والتأكيد على حسن التعامل مع المرضى،ومراجعة مدى إلتزام حضور الطاقم الطبى والممرضات بالمستشفيات الجامعية.

كما شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى الجامعي، مع تقديم هدايا رمزية لوحدة غسيل الكلى بمستشفى بنها الجامعي.

ووجهت راندا مصطفي خلال جولتها بحسن النظافة بالمستشفي وحسن التعامل مع المرضي ومرافقيهم وتقديم أفضل الخدمات.
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