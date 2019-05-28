رئيس مدينة القناطر الخيرية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في الشوارع والميادين (صور)

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قادت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، منذ قليل، بالتنسيق مع شرطة المرافق بمحافظة القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية للقيام، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بمدينة القناطر الخيرية.



شارك في الحملة العميد وليد شنن قائد شرطة المرافق بالقليوبية والنقيب عنتر محروس قائد شرطة المرافق بالقناطر الخيرية والرائد ناصر بدوي مركز شرطة القناطر الخيرية ومحمد فؤاد عبادي رئيس قسم الإشغالات بالمجلس والأجهزة المعاونة.





واكدت المزين ان تلك الحملة تاتي بناءً علي توجيهات معالي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بإزالة كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.









