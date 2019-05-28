رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة لـ"الفجر": تفعيل قانون حماية المستهلك عقب عيد الفطر المبارك (فيديو)

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تنفرد بوابة "الفجر" بإجراء أول لقاء مع المهندس فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي العام للغرف التجارية، عقب فوزه بعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالتزكية، وذلك للتعرف علي أهم المستجدات التي ستنفذها الغرفة خلال الفترة القادمة.



وأكد مرسي، أنه سيتم تفعيل قانون حماية المستهلك في محافظة البحيرة بعد تغييره، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسيكون له مقر مؤقت أمام ديوان عام محافظة البحيرة بشارع عبدالسلام الشاذلي بدمنهور، برئاسة الأستاذة دعاء قنديل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين عام جمعية حماية المستهلك بالبحيرة، وذلك لحين بناء طابق خاص به علي مساحة 300 متر أعلي البني الرئيسي للغرفة التجارية.



وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قانون حماية المستهلك يهدف لتفعيل القانون داخل المحافظة، كما تم طلب تفعيل القانون لحماية المواطن من الهيئات مثل الكهرباء والمياه والغاز وما شابه بدلًا من أن يكون مقتصرًا علي التجار وبائعي الخضروات والفاكهة والسلع فقط.



كما أضاف أنه سيتم عقد عدد من الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم لنشر ثقافة حماية المستهلك، وذلك بعد أن جهاز حماية المستهلك يتبع رئاسة الوزراء وليس وزارة التموين، مما أعطي الجهاز صلاحيات أكثر، ومن أولوياتي في العمل خلال المرحلة القادمة سلامة الغذاء، حماية المستهلك، تخفيض الأسعار.



واختتم رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة حديثه قائلا: هناك أيضًا مشروع البورصة السلعية للخضروات والفاكهة في مركز بدر، وسيتم افتتاحه في احتفالات أعياد أكتوبر القادمة، وسيساهم المشروع في خفض الأسعار وتحقيق سلامة الغذاء وتطبيق حماية المستهلك، حيث أنه من أهم المشروعات القومية التي تنفذ علي أرض محافظة البحيرة.