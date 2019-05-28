الديهي: "الجيش المصري حمى مصر من حرب أهلية"

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عقد الإعلامي نشأت الديهي، مقارنة بين ما فعله الجيش المصري خلال عام 2013 حينما فاز المعزول محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، وبين ما فعلته الجزائر في الحرب التي يطلق عليها " العشرية السوداء".



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن الحكومة الجزائرية قامت بإلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها جبهة الإنقاذ برئاسة المعارض الإسلامي "علي بلحاج" بأغلبية ساحقة.



وأوضح "الديهي"، أن جبهة الإنقاذ بدأوا يتوجهوا للقرى وقاموا بقتل أهلها، قائلًا: "فيه قرى ونجوع اختفت من على الخريطة نتيجة الهياج السياسي الذي أصيب به جبهة الإنقاذ الجزائرية، فهؤلاء لا يبحثون فقط إلا على السلطة لأنهم طبقا لأفكار سيد قطب وحسن البنا لن يتمكنوا من رفع كلمة لا إله إلا الله إلا وهم يتولون السلطة بأنفسهم".



وأضاف "الديهي"، أن ما فعلته الحكومة الجزائرية، يختلف تمامًا عما فعله الجيش المصري عام 2013 حينما فاز المعزول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.



وقال "الديهي"، إنه كان من الممكن أن الجيش المصري يلغي نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولكنه حمي المصريين من حرب أهلية، متابعًا: "الشعب المصري جرب حكم الإخوان في هذا التوقيت وثار عليهم".