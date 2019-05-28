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دبلوماسي سابق يكشف أهم ملامح صفقة القرن (فيديو)

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:58 ص
دبلوماسي سابق يكشف أهم ملامح صفقة القرن (فيديو)
السفير أحمد القويسني
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أمنية فوزي
 
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كشف السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ملامح صفقة القرن، قائلًا إن هناك عملية ترتيب للأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط من قبل الطرف الأمريكي.


وأشار القويسني، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الرئيس الأمريكي له وجهة نظر مختلفة، وله رؤية مختلفة، ويعيد توزيع القوى في الإقليم، ويعيد ترتيب أوضاع الإقليم وتحالفاته، ويصفي التهديدات التي ممكن أن تستهدف إسرائيل بشكل عام، ويسعى لصراع طائفي بين السنة والشيعة، ويضع عينه على موارد منطقة الشرق الأوسط الضخمة ومقدراتها الاقتصادية.

وأكد أنه لا يسعى للحرب وإن كان جاهزًا لها، ويسعى لتحجيم إيران، وتمكين إسرائيل، وتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن الأوضاع مترابطة بين إيران وصفقة القرن.
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