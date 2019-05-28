محافظ البحر الأحمر: تخصيص 60 فدانا لإقامة منطقة لوجستية في الغردقة



وأكد المحافظ أنه تم تخصيص 60 فدانا غرب مدينة الغردقة لإقامة منطقة لوجستية للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتتيح فرص عمل ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخفض الأسعار وتكلفة نقلها من أسواق الإنتاج للمستهلكين، ومن المقرر طرح المنطقة اللوجستية للتنفيذ.



وأضاف «عبدالله»، أن الموقع الذي تم تخصيصه تم تحديده بجوار المنطقة الصناعية بالطريق الدائري غرب الغردقة المواجهة لمدينة الحرفيين، لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة.

كما تهدف المنطقة الى معاونة أصحاب مزارع الوجه القبلى لتصريف منتجاتهم وامداد اسواق المحافظة والقرى السياحية بإحتياجاتهم اليومية من الخضار والفاكهة.



وأكد المحافظ أنه سيعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بالقاهرة لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين لإنشاء منطقة لوجستية بمدينة الغردقة ومدينة سفاجا بحضور محافظ البحر الاحمر والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية



عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر مساء اليوم الأثنين إجتماعا لمناقشة تخصيص المنطقة اللوجستية بمدينة الغردقة ومدينة سفاجا بحضور رئيس مدينة الغردقة ومدير عام الاستثمار بالمحافظة.