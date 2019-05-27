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مفاجأة.. ظهور محمد صلاح في الحلقة 22 من علامة استفهام

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:37 م
مفاجأة.. ظهور محمد صلاح في الحلقة 22 من علامة استفهام
محمد صلاح
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الفجر الفني
 
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رغم غياب لاعبنا العالمي محمد صلاح، منذ آخر مباراة لعبها أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا وصعوده للمباراة النهائية، إلا أن صورته وذكر اسمه ظهر خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "علامة استفهام" للفنان محمد رجب.
 

وبدأ المشهد بطلب "نوح الشواف" محمد رجب، لـ "عشماوى" سائق التاكسى لذهابه لمشوار، ليجد بعد ركوبه "صورة  محمد صلاح" داخل سيارته وسأله، أنت بتحب محمد صلاح ليه"، ليرد سائق التاكسى انا بحبه وبعشقه زى ما كل الناس بتحبه، ليقول "نوح" له أنت بتحبه عشان بيبسطك.

 
مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.
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