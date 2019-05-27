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التعليم: تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت القادم

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:31 م
التعليم: تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت القادم
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الفجر السعودي
 
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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الاثنين، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه استجابةً لطلب إخواني وأخواتي المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ولمنحهم مزيداً من الوقت، فقد وجهت بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ.

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