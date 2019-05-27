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شقيقة "أنيس منصور" تتهمة بالعمالة

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:30 م
شقيقة أنيس منصور تتهمة بالعمالة
ارشيفية
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الفجر
 
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اتهمت زينب منصور، أخيها الصحافي “أنيس منصور” بالعمالة، وتهديدها بالطرد من المملكة العربية السعودية.

وقالت زينب منصور في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي التويتر :” أخي أنيس لازال يهددني وزوجي بطردنا من المملكة وهو من دافع على طرد الشماليين من عدن الاقربون أولى بالمعروف”.

وأكدت زينب منصور على عمالة أخيها لأجل حفنة من المال، مؤكدةً أن أخيها يدير عدة حسابات على مواقع التواصل قائلةً “اقسم بالله ان اخي انيس منصور هو راعي حسابات د. حسين اليافعي و سالم العولقي وكل هذا لجل حفنة من النقود أتمنى تعود لرشدك يا شقيقي الغالي”

واسترسلت زينب منصور : “أخي أنيس الحراك الوطني الذي اسسته انت ودعمته بحساباتك د. حسين اليافعي و سالم العولقي أنما هو ينقص من قيمتك الاعلامية”.
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