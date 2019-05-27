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أمير تبوك ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأهالي المنطقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:27 م
أمير تبوك ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأهالي المنطقة
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الفجر السعودي
 
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نقل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة جاء ذلك خلال الجلسة الاسبوعية للقاءه الدائم بالمواطنين التي حضرها رؤساء المحاكم والقضاة والمسؤلين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ومشائخ القبائل وأهالي المنطقة مساء الْيَوْمَ بالقصر الحكومي وتناول في حديث للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, داعياً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.

وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة .

حضر اللقاء وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني
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