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إيناس الدغيدي: "كل اللي بيتفرجوا على أفلامي ستات محجبات (فيديو)

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:19 م
إيناس الدغيدي: كل اللي بيتفرجوا على أفلامي ستات محجبات (فيديو)
إيناس الدغيدي
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كساب أحمد
 
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قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها بعيدة كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وليس لديها حساب على موقع الفيسبوك، لافتة إلى أن البعض ينتحل شخصيتها على الفيسبوك للنصب على من يرغبون التمثيل، معقبة:" "كل اللي بعمله بدخل على اليوتيوب، وعندي طاولة"

وتابعت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر"، المذاع على إذاعة "نجوم أف أم "، مساء الإثنين، أنها لا تستطيع عمل أي عمل سينمائي إلا إذا كان الفيلم جذابًا، لافتة إلى أنها تحب نوعية الأفلام الجذابة التي تقدمها لتقديم رسالة للمجتمع الذي يسير على خط ونهج دخيل عليه، معقبة: "كل اللي يتفرجوا على أفلامي ستات محجبات، أنا دخلت مرة السينما استغربت، كل الستات محجبات".
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