مفاجأة.. كريستيان جروس يقود مران الزمالك

قاد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران الفريق اليوم بصورة طبيعية بعد التتويج بالكونفيدرالية الإفريقية أمس الأحد.

وكان رئيس الزمالك أكد انتهاء علاقة جروس بالفريق، عقب التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهد مران القلعة البيضاء الذي بدأ منذ قليل، تواجد السويسري جروس لقيادة الفريق بصورة طبيعية رغم اإعلان رئيس النادي انتهاء علاقة المدرب بالأبيض.