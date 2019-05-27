ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. كريستيان جروس يقود مران الزمالك

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:17 م
مفاجأة.. كريستيان جروس يقود مران الزمالك
جروس
Advertisements
طباعة
أحمد الهواري
 
Advertisements

قاد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران الفريق اليوم بصورة طبيعية بعد التتويج بالكونفيدرالية الإفريقية أمس الأحد.

 

وكان رئيس الزمالك أكد انتهاء علاقة جروس بالفريق، عقب التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

 

وشهد مران القلعة البيضاء الذي بدأ منذ قليل، تواجد السويسري جروس لقيادة الفريق بصورة طبيعية رغم اإعلان رئيس النادي انتهاء علاقة المدرب بالأبيض.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
0
x
22:00
0
الاسماعيلي
انبي
0
x
22:00
0
الجونة
المقاصة
1
x
22:00
1
طلائع الجيش
الداخلية
0
x
22:00
1
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا