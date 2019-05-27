تجديد ندب محمد الشناوي مستشارا للعلاقات والاتفاقيات الدولية للتعليم العالي





أصدر خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتجديد ندب د. محمد السيد الشناوي، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، للعمل مستشاراً للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشئون البحث العلمي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وجدير بالذكر أن الدكتور محمد الشناوي يشغل العديد من المناصب، منها: الرئيس المشارك لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والإبتكار في منطقة المتوسط "بريما" بإسبانيا، بالإضافة إلى أنه المدرب الرئيسي الإقليمي " للبرامج التعليمية الإصابات التسلسلية" بالتعاون مع جامعة ماريلاند ، الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عضو الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، وعضو في اللجنة العليا المصرية الصينية، عضو في المجلس المشترك بين الولايات المتحدة ومصر للعلوم والتكنولوجيا.





لديه أكثر من 48 مطبوعًا مراجع وأكثر من 80 عرضًا وملصقًا حول العالم في مجالات سرطان الثدي والإصابات والجراحة العامة.





أشرف الشناوى على أكثر من 70 من شباب الأطباء في برامج الماجستير والدكتوراه.



