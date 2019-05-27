يواصل الإعلامي في قناة سكاي نيوز عربية، جمال الحربي، نشر فضائح أبواق ونشطاء حزب الإصلاح، ذراع الإخوان وقطر في اليمن .





وأستهدف الحربي في سلسلة تغريدات له بتويتر، اليوم، مراسل قناة الجزيرة في اليمن، أحمد الشلفي، الذي يعتبر أحد أبرز أبواق قطر التي تستهدف التحالف العربي .





وقال الحربي "أحمد الشلفي.. بوق إعلامي يمني في قناة الفتنة الجزيرة ، يعرفه كثيرون بأنه الكذاب الأشر ويحقد على دول التحالف العربي بشكل كبير خاصة الإمارات.. متسائلاً "ما السبب..؟!" .





غير أن الحربي كشف عن سبب عداء الشلفي للإمارات بقوله "تم فصله من صحيفة البيان وترحيله من الإمارات لأسباب أخلاقية وهذا سبب حقده الدفين على الإمارات.. لا يترك مناسبة إلا ويكذب على الإمارات ويظهر حقده عليها لأنها فضحت سلوكياته المشينة".





وأضاف أن أحمد الشلفي – الذي يعتبر مسؤولا عن الملف اليمني في قناة الجزيرة حاصل على شهادة جامعية مزورة في الحقوق من الجامعة الوطنية بتعز .. لافتاً إلى أنه يقوم بالتواصل مع ساسة ووزراء يمنيين بغرض استقطابهم لصالح تنظيم الحمدين في قطر، كما يشرف على عدد من المواقع الإخبارية المعادية للتحالف العربي والممولة قطريا مثل الموقع بوست.





وكشف الحربي عن شراء أحمد الشلفي مؤخراً فيلا في أمريكا ونقل عائلته إلى هناك .. لافتاً إلى أن أودلاه وزوجته حصلوا مؤخرا على الجنسية الأمريكية وهو حصل على الجنسية القطرية ولا يفكر في العودة إلى اليمن.





وتابع "وهذا سبب عمله لصالح تمكين ميليشيات الحوثي خدمة للأجندات القطرية الخبيثة..!!" .