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منتخب السعودية ينهي استعداداته لمواجهة مالي في كأس العالم للشباب

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:12 م
منتخب السعودية ينهي استعداداته لمواجهة مالي في كأس العالم للشباب
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أميرة فطيم
 
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أنهى المنتخب السعودي تحت 20 عاما، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة مالي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بكأس العالم للشباب "بولندا 2019".

وحرص خالد العطوي المدير الفني لشباب الأخضر خلال التدريبات على بناء الهجمة من الخلف، مع التنظيم الدفاعي في حالة الهجوم.

ويتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، فيما يحتل المنتخب المالي المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

ويتواجد شباب الأخضر ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كلا من:"بنما، مالي، فرنسا".

وسيخوض “الأخضر” جولته الثانية من المونديال أمام منتخب مالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة.

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