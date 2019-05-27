حملة لإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة بدمياط (صور)

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شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بسرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة.



ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر بعمل حملة استهدفت تلك المنشآت داخل المدينة.



و أسفرت تلك الحملة عن تنفيذ ٢ قرار إزالة لمنشأتين ذات خطورة داهمة على مساحة ١٠٠ متر، وتستمر حملات الوحدة لتنفيذ قرارات الازالة للمبانى الآيلة للسقوط حفاظا على سلامة المواطنين.