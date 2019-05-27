ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حملة لإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة بدمياط (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:08 م
حملة لإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة بدمياط (صور)
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بسرعة تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر بعمل حملة استهدفت تلك المنشآت داخل المدينة.

و أسفرت تلك الحملة عن تنفيذ ٢ قرار إزالة لمنشأتين ذات خطورة داهمة على مساحة ١٠٠ متر، وتستمر حملات الوحدة لتنفيذ قرارات الازالة للمبانى الآيلة للسقوط حفاظا على سلامة المواطنين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
0
x
22:00
0
الاسماعيلي
انبي
0
x
22:00
0
الجونة
المقاصة
1
x
22:00
1
طلائع الجيش
الداخلية
0
x
22:00
1
المصري
دوري البطولة الإنجليزية
ديربي كاونتي
1
x
16:00
2
أستون فيلا