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"الشباب" تستأنف الأمسيات الرمضانية للتسامح والتعايش السلمي بالمحافظات

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:06 م
الشباب تستأنف الأمسيات الرمضانية للتسامح والتعايش السلمي بالمحافظات
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أسماء قورة
 
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استأنفت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى" برئاسة الدكتور أشرف صبحي فعاليات الأمسيات الرمضانية، للتسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر بمحافظات مصر المختلفة، تحت شعار "أنا منك وأنت منى"، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية.

وتضمنت فعاليات الأمسيات الحديث عن قيم التسامح، والأخلاق في الأديان السماوية، ومواقف الرسول في التسامح والتعايش وقبول الآخر، والتأكيد على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، بالإضافة الى المواطنة في الإسلام والسماحة والمحبة في المسيحية، علاوة على إرساء قيم الفضيلة والتأكيد على وحدة الشعب المصرى.

وتم التنفيذ بنادى الحسينية الرياضى، ونادى الرى بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومشاركة 150 من أعضاء برلمان الطلائع بالمحافظة، بالإضافة الى الدورى المعلوماتى الدينى والثقافى.

كما تم تنفيذ الأمسية بمركز شباب صفانية بإدارة شباب العدوة بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والمتميزين بمراكز الشباب والازهر والكنيسة بقريتى الساوى والصفانية في المرحلة السنية من 12 إلى 17 سنة، وبمركز شباب أبو قرقاص البلد بإدارة شباب أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

كما شملت الأمسيات الرمضانية مركز شباب مطروح بمحافظة مطروح بمشاركة 50 من شباب المحافظة وتم تنفيذ دورى ثقافى ومسابقة عن التراث والاحداث الثاريخية.
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