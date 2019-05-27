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مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث "الكاتب 22"

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:59 م
مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الكاتب 22
"الكاتب 22"
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شيماء عطية
 
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بدأت أحداث "الكاتب 22" بحفل توقيع كتاب "سكوب" للمدون رائد، والذي حضره كل من صوفيا وأميرة شقيقتي تمارا، والمحامية مجدولين، والسيد حلمي الذي طالب مجدولين بأن تترافع عنه في قضية نزاع ملكية.

وأخبرت دينا، المخرج روني أنها ستعود للتمثيل مجددًا، وانضم السيد حلمي الحقيقي لشخصيات كوابيس يونس جبران، واستعانت دينا بطليقها يونس جبران بعدما هددها أبو سعيد، وتشاجرا كل من يونس وأبو سعيد، حتى كاد يونس يقتله خنقًا.

واشتكى أبوسعيد لمجدولين بعدما حاول يونس خنقه، وجعلها تشك فيه خصوصًا وأن الخنق كانت الطريقة التي ماتت بها تمارا المتهم بقتلها يونس، وأخبرت زميلة مجدولين في المكتب أن السيد حلمي سأل عنها وترك اسمه، وانتهت الحلقة بزيارة مجدولين لبيت يونس جبران، وتشاجرت معه لغيرته على طليقته السابقة.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.

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