تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا ويشارك في برنامج المعايشة

أوفدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وفد شبابي مصري رسمي، للمشاركة في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي بأثيوبيا، والذي تنظمه الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي "مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية ومفوضية الشئون السياسية"، تزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي، وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليًا)، وذلك خلال الفترة من ٢٧-٣٠ مايو الجاري بأديس ابابا باثيوبيا.





وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن برنامج الزيارة يتضمن معايشة بمفوضية الاتحاد الافريقي، وعددا من الحلقات النقاشية، واستعراضًا لعدد من أنشطة الاتحاد الافريقي علي المستوي الشبابي، وعرض التجربة المصرية في مجال الشباب وخاصة التطوع، ولقاءات مع كبار المسئولين من مختلف ادارات مفوضية الاتحاد الافريقي.







