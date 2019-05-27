إعدام 90 كيلو كعك وأغذية متنوعة فاسدة بالغردقة (صور)



بالإضافة أنة تم سحب 8عينات وتم إرسالها لفحصها بمعامل وزارة الصحة، فضلا عن تحرير 11 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.



ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ إن مديرية الصحة تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية.



وتم التشديد علي استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتم المرور على عدد 6منشأت وتم إعدام60كيلو كعك و30 كيلو أغذية متنوعة و15لتر زيوت لتغييرها في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.