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إعدام 90 كيلو كعك وأغذية متنوعة فاسدة بالغردقة (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:58 م
إعدام 90 كيلو كعك وأغذية متنوعة فاسدة بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
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كلف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مدير عام الطب الوقائي الدكتورة نرمين ناجى وادارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بادارة الغردقة الصحية بحملات مكثفة، علي محال ومصانع بيع الكعك والبسكويت بمدينة الغردقة استعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك؛ وذلك بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. 

وتم المرور على عدد 6منشأت وتم إعدام60كيلو كعك و30 كيلو أغذية متنوعة و15لتر زيوت لتغييرها في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بالإضافة أنة تم سحب 8عينات وتم إرسالها لفحصها بمعامل وزارة الصحة، فضلا عن تحرير 11 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ إن مديرية الصحة تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية.

وتم التشديد علي استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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