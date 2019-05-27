متحدوا الإعاقة بالأقصر يناشدون وزير النقل لعمل أسانسير يربط رصيفي محطة القطارات

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تقدم مصطفى يونس، أحد أعضاء اتحاد معاقي الأقصر، بطلبًا لوزير النقل والمواصلات اللواء كامل الوزيري، خلال زيارته التفقدية لمحطة السكك الحديدية بالأقصر.



وزار "الوزيري"، مساء اليوم الاثنين، محطة قطارات الأقصر، حيث تفقد خلالها كاميرات المراقبة، والنفق الذي يربط بين منطقتي شرق السكة وغربها، إضافة إلى شبابيك التذاكر، كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين.



وناشد عضو اتحاد معاقي الأقصر الوزير، بأنه في ظل اهتمام الدولة بذوي الاعاقة، وتخصيص عام 2018 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعام ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الأقصر ذات طابع سياحي وفي صدد استقطاب سياحة المعاق، واتاحة مزاراتها السياحية لذلك، بالرغبة في انشاء أسانسير علوي يربط بين الرصيفين "1 و2"، لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن من الأهالي والأجانب الوافدين للمحافظة السياحية.

