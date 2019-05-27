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شاهد.. الإعلان الترويجي الثاني لفيلم عيد الفطر ٢٠١٩ "كازبلانكا" (فيديو)

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:57 م
شاهد.. الإعلان الترويجي الثاني لفيلم عيد الفطر ٢٠١٩ كازبلانكا (فيديو)
كازابلانكا
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شيماء الشاهيني
 
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طرحت شركة سينرجي للإنتاج الفني، البرومو الدعائي الثاني لفيلم "كازبلانكا" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الفطر ٢٠١٩.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وضيوف شرف مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.
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