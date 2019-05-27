موعد عيد الفطر المبارك 2019 فلكيًا في مصر وجميع الدول العربية

أوشك شهر رمضان المبارك على الانتهاء وأيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2019، حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد صيام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر 2019، وأمرنا النبي الكريم بضرورة الاحتفال بعيد الفطر المبارك من كل عام وذلك بتناول الإفطار في بداية اليوم وقبل الذهاب لأداء صلاة العيد، و شراء الملابس الجديدة لمن يتاح له الأمر، أو ارتداء ملابس نظيفة والذهاب لتأدية صلاة العيد في الصباح الباكر، ويفضل أداء الصلاة في ساحة كبيرة جماعية، أو أقرب مسجد بجوار المنزل، وتهنئة أكبر عدد ممكن من المسلمين أثناء الذهاب لتأدية الصلاة وكذلك أثناء العودة منها.





موعد عيد الفطر المبارك 2019 في مصر والدول العربية

صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة بأن عدد أيام شهر رمضان المبارك 2019 سوف تكون 29 يوم وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد، وسوف يكون بداية شهر شوال الأربعاء 4-6-2019 وبذلك سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والدول العربية.