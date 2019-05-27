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موعد عيد الفطر المبارك 2019 فلكيًا في مصر وجميع الدول العربية

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:02 م
موعد عيد الفطر المبارك 2019 فلكيًا في مصر وجميع الدول العربية
صورة أرشيفية
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أوشك شهر رمضان المبارك على  الانتهاء وأيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2019، حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بعد صيام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر 2019، وأمرنا النبي الكريم بضرورة الاحتفال بعيد الفطر المبارك من كل عام وذلك بتناول الإفطار في بداية اليوم وقبل الذهاب لأداء صلاة العيد، و شراء الملابس الجديدة لمن يتاح له الأمر، أو ارتداء ملابس نظيفة والذهاب لتأدية صلاة العيد في الصباح الباكر، ويفضل أداء الصلاة في ساحة كبيرة جماعية، أو أقرب مسجد بجوار المنزل، وتهنئة أكبر عدد ممكن من المسلمين أثناء الذهاب لتأدية الصلاة وكذلك أثناء العودة منها.

موعد عيد الفطر المبارك 2019 في مصر والدول العربية
صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة بأن عدد أيام شهر رمضان المبارك 2019 سوف تكون 29 يوم وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد، وسوف يكون بداية شهر شوال الأربعاء 4-6-2019 وبذلك سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والدول العربية.
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