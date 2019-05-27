عاجل.. فيريرا يحسم موقفه من خلافة لاسارتي في الأهلي

حسم البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لفريق السد القطري موقفه من مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني.

ورفض فيريرا مدرب الزمالك السابق مفاوضات القلعة الحمراء معه بشأن تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً للمدرب الحالي مارتن لاسارتي الذي اقترب من الرحيل عن الأهلي.

واستقر النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى لاسارتي بغض النظر عن الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم من عدمه.

وبرر فيريرا رفضه تدريب الأهلي في الموسم المقبل لرفضه العمل مجدداً في مصر بعد تجربة الزمالك.