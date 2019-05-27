تفاصيل أزمة جروس ورئيس الزمالك بين شوطي لقاء نهضة بركان

كشف مصدر داخل فريق الزمالك نص ما حدث بين رئيس النادي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بين شوطي لقاء نهضة بركان المغربي بالأمس في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.





ودخل رئيس الزمالك إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين وكان جروس يستعد لإلقاء محاضرة على اللاعبين لكن رئيس الزمالك قاطعه وطلب من اللاعبين أن يستمعوا إليه.





وقال رئيس الأبيض للاعبين "محدش يسمع كلام جروس ولا حد ينفذ أي كلمة يقولها اسمعوا كلامي فقط".





وتابع موجهًا حديثه لكهربا "لو طلب منك أن تخرج من الملعب لا تفعل ذلك وأكمل اللقاء لنهايته وأنا من أطلب منك ذلك".





وواصل رئيس الزمالك في حديثه مع اللاعبين "ألعبوا من أجل الجماهير التي زحفت، اتركوا كل الأمور الفنية التي يقولها جروس وركزوا داخل الملعب وكل لاعب يؤدي بمستواه الطبيعي وسنفوز".



