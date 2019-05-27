3 أندية تتصارع من أجل الظفر بخدمات جروس

دخل نادي الهلال السعودي السباق على التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وانتهى عقد جروس مع الزمالك وأعلنت الإدارة البيضاء عزمها عدم تجديد التعاقد معه والاكتفاء بما قدمه مع الفريق.

ويمتلك جروس في جعبته عرضين من أهلي جدة السعودي بجانب الريان القطري بمقابل مادي مضاعف لما يحصل عليه في الزمالك.

وكان الزمالك قد توج مؤخرًا بالكونفدرالية الافريقية بالأمس على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهدت الفترة الأخيرة توتر العلاقة بشكل كبير بين جروس وإدارة نادي الزمالك بسبب بعض الأمور الفنية واعتماد الخواجة على لاعبين بأعينهم في تشكيلة الفريق وعدم منح الفرصة للباقي.