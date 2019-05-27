ظريف: خامنئي حظر الأسلحة النووية في فتوى
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:56 م
وكالات
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قال وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن نظامه لا يسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي حظرها في فتوى.
وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر: "خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية بإصدار فتوى تحظرها"، زاعماً بأن الإرهاب الاقتصادي (الأمريكي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توتراً بالمنطقة.
وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر: "خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية بإصدار فتوى تحظرها"، زاعماً بأن الإرهاب الاقتصادي (الأمريكي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توتراً بالمنطقة.
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