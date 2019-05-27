وزير النقل يتفقد محطة السكك الحديدية بالأقصر (صور)

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انطلقت منذ قليل، زيارة اللواء كامل الوزيري، وزير النقل والمواصلات، لمحطة السكك الحديدية بمحافظة الأقصر.



رافق الوزير خلال جولته المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالإضافة إلى مسئولي النقل والمواصلات بالأقصر، وعدد من الجهات التنفيذية.



وتفقد الوزير كاميرات المراقبة بالمحطة، والنفق الذي يربط بين منطقتي شرق السكة وغربها، إضافة إلى شبابيك التذاكر، كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين.



وعقب انتهاء جولة وزير النقل لمحطة سكة حديد الأقصر، توجه لمطار الأقصر الدولي للمغادرة إلى القاهرة على إحدى رحلات مصر للطيران.

