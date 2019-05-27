تقرير.. كيف سيكون شكل برشلونة مع أليجري؟

يقترب نادي برشلونة الاسباني من إقالة المدرب إرنستو فالفيردي بعد سقوط البارسا المذل أمام فالنسيا في إياب نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بنتيجة 2-1.

وكانت تقارير صحفية حسب "ديادورا سبورت" قد أشارت إلى إدارة البارسا تنوي تعيين ماسيميليانو أليجري مدرباً للفريق ليبدأ النادي تجربة جديدة في عهد مدرب يوفنتوس السابق.

وترك ماسيميليانو أليجري في نهاية الموسم الحالي، يوفنتوس بعد مسيرة تدريبية جيدة لاستمرت لسنوات سيطر خلالها اليوفي على لقب الكالتشيو الإيطالي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" شكل برشلونة المحتمل تحت قيادة أليجري:





- صفقات الصيف "عناصر جديدة":

حال تعاقد برشلونة مع أليجري قد يحاول ضم الصفقات التي طلبها من إدارة يوفنتوس في الاجتماع الأخير مثل بول بوجبا وماتياس دي ليخت ولاعبين آخرين.





- طرق لعبه:

أليجري دائماً ما يطبق عدة طرق فقد شهدت فترته مع يوفنتوس تطبيق عدد من الأشكال التطبيقية مثل 3-5-2 ثم طبق طريقته المفضلة 4-2-3-1 وأحياناً كان يلعب بطريقة 4-4-2.



يعتمد أليجري على بدأ اللعب والتحضير من الخط الخلفي مع تحرك ثنائي خط الوسط أمام المدافعين لحين إيجاد ثغرة في الخصم خصوصاً مع الفرق المتكتلة دفاعياً أمامه.





- أليجري "دفاعي":

يبدأ فريق أليجري لتطبيق طريقة 4-4-2 في الحالة الدفاعية مع عودة المهاجمين للدفاع أيضاً بجانب محاولة الضغط وتضييق المساحات على الخصم، وهنا يحتاج البارسا مع أليجري لاعبين تجيد الأدوار الدفاعية في مختلف المراكز.