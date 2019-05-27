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مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتي إلى الخرطوم غدًا

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:55 م
مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتي إلى الخرطوم غدًا
صورة أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
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صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم  MS 857 و MS 855 المقرر  إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرًا.

هذا ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجويه تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أى جديد في هذا الشأن.

هذا وتهيب شركه مصر للطيران بالساده عملائها المسافرين على الرحلتين ضروره مراجعه مركز اتصالات مصر للطيران  الـ call Centre على رقم ١٧١٧ من اي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من اي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.
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