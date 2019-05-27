مصر للطيران تقرر إلغاء رحلتي إلى الخرطوم غدًا

صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه نظرا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 و MS 855 المقرر إقلاعهما غدا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرًا.





هذا ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران للخطوط للجويه تطورات الموقف أولا بأول لمعرفه أى جديد في هذا الشأن.



