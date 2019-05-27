"فيات كرايسلر" تسعي لتنفيذ صفقة اندماج مع "رينو"

قالت شركة "فيات كرايسلر" في بيان اليوم الاثنين، عن سعيها لتنفذ صفقة اندماج مع شركة تصنيع السيارات "رينو"، بهدف تأسيس مجموعة تصنيع سيارات عالمية.





وأشارت إلي أن الأعمال المدمجة ستكون مقسمة إلى 50 % يمتلكها مساهمي "فيات كرايسلر" و50 % يمتلكها مساهمي "رينو"، على أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة مستقلون.





وأضاف البيان أن صفقة الاندماج ستؤسس ثالث أكبر مصنع معدات أصلي في العالم بمبيعات تصل إلى 8.7 مليون سيارة، وتواجد سوقي قوي في الأقاليم الرئيسية وقطاعات السيارات.





كما شدد البيان على أن الاندماج المستهدف لن ينتج عنه أي عمليات إغلاق للمصانع.





وأوضحت "فيات كرايسلر" أنه بموجب صفقة الاندماج سيتم تنفيذ ميزانية عمومية قوية تسمح بتخصيص رأس مال مرن وسياسة توزيع أرباح قوية.





وأشار التقرير إلى أنه في حالة جمع النتائج المالية للشركتين لعام 2018 فإن الإيرادات السنوية المجمعة للشركتين ستصبح 170 مليار يورو تقريباً (190.5 مليار دولار)، إلى جانب أرباح تشغيلية بقيمة 10 مليارات يورو، وصافي أرباح بأكثر من 8 مليارات يورو.





وتابعت "فيات كرايسلر" أن تنفيذ صفقة الاندماج مع مصنعة السيارات الفرنسية من شأنه أن يوفر مدخرات سنوية بقيمة 5 مليار يورو.





وبنهاية جلسة اليوم، ارتفع سهم شركة "فيات كرايستلر" بنسبة 8 % في بورصة ميلان ليغلق عند مستوى 12.37 يورو.





كما صعد سهم شركة "رينو" بنحو 12.1 % في البورصة الفرنسية ليصل إلى 56.03 يورو عند نهاية التداولات.