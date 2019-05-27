إغلاق 8 منشأت طبية تعمل بدون ترخيص في "بيلفيا" بني سويف (صور)

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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، عن إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة "6 عيادات خاصة ومعملي تحاليل طبية" بقرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف، لتشغيلها بدون الحصول على التراخيص وعدم مطابقتها للاشتراطات اللازمة.



وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه استمرارًا لحملات ضبط المنظومة الطبية ضمن خطة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والمستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، كّلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة من العلاج الحر، برئاسة مصطفى جمال، مسئول العلاج الحر بالإدارة الصحية لمركز بني سويف، للمرور على المنشأت الطبية بقرية بيلفيا.



وأشار البيان، إلى أن الحملة قامت بالمرور على 19 منشأة طبية متنوعة "عيادات خاصة، معامل تحاليل، مراكز علاج طبيعي" لمراجعة تراخيصها ومدى مطابقتها للمعايير والإشتراطات المحددة، وأسفرت الحملة عن إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة "6 عيادات خاصة ومعملي تحاليل طبية" لتشغيلها بدون الحصول على التراخيص وعدم مطابقتها للاشتراطات اللازمة.



من جانبه شدد محافظ بني سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، واستمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة.

