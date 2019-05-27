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خالد الجندي: تارك الصلاة ليس من المؤمنين

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:47 م
خالد الجندي: تارك الصلاة ليس من المؤمنين
الشيخ خالد الجندي
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة أول العبادات العملية، واتخذت معيارًا لقبول العمل، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "حدوتة فقهية"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الإثنين، أن الصلاة مثل أجل الإنسان، مستشهدًا بقوله تعاللا،: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا".

وأوضح أن تارك الصلاة يحكم على نفسه أنه ليس من المؤمنين، لافتًا إلى أن الصلاة هي قانون محدد بوقت لا يجوز الخروج عنه.
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