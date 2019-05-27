اشتعال المنافسة في دورة مستقبل وطن الرمضانية بكفرالشيخ

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اشتعلت المنافسة بشدة بين الفرق المتبارية فى دورة مستقبل وطن الرمضانية التى تقام على ملاعب قرية شباس الملح أمانة مركز دسوق، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس فوزى الرفاعى، امين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وذلك قبل أيام قليلة من انتهائها فى الثانى من يونيو القادم.



واتسمت المباريات الأخيرة بالحماس والندية بين جميع الفرق واسفرت مباريات الأمس عن تعادل فريق شباس الملح مع فريق دمنكة33 فى مفاجئة غيرمتوقعة كما فاز فريق محلة مالك على كفرالسودان 43 وفاز المندورة على جماجمون 42 وأصبح ترتيب المجموعة الثانية دمنكة 7نقاط ومحلة مالك6 نقاط والمندورة 6نقاط وشباس الملح 4 نقاط وجماجمون 3 نقاط وكفرالسودان بدون رصيد من النقاط.



تابع مباريات الدورة الدكتور الغمرى الشوادفى، أمين التنظيم والدكتور ياسرشحاتة أمين العمل الجماهيرى والمهندس عادل النجار امين الحزب بمركز دسوق وتامر الشناوى امين شباب المركز وياتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة باعتبارها من أهم مقومات البناء والتنمية.