سحب 165 رخصة ومخالفة ونش و6 مخالفات عكس إتجاه بالقناطر الخيرية
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:36 م
محمد نبيل
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مرورية بمدينة القناطر الخيرية قامت الحملة برئاسه اللواء ايمن لؤي نائب مدير أمن القليوبية واشراف العقيد حسن مكاوي مدير مرور شبرا الخيمه والرائد سعيد عبدالحليم رئيس وحده مرور القناطر الخيرية وذلك لإعادة الإنضباط إلى الشارع وضبط السيارات والمركبات المخالفة والغير مرخصة.
وأسفرت الحملة عن سحب 65 رخصة قيادة وتسيير والتصالح الفوري في عدد 11 مخالفات و76 مخالفه متنوعة على 125 وحجز 9 دراجه ناريه بدون لوحات معدنية وحجز 2 توك توك و100 مخالفه ونش و6 حالات عكس الإتجاه.
وأسفرت الحملة عن سحب 65 رخصة قيادة وتسيير والتصالح الفوري في عدد 11 مخالفات و76 مخالفه متنوعة على 125 وحجز 9 دراجه ناريه بدون لوحات معدنية وحجز 2 توك توك و100 مخالفه ونش و6 حالات عكس الإتجاه.
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